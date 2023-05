Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Ivanha parlato dell'imminente finale di Europa League delcontro la, con un interessante accenno anche a Paulo Dybala. Ecco il suo pensiero: “Dopo laun’altra italiana? E sarà ancora più dura. Innanzitutto perché la Roma è guidata da uno dei migliori allenatori del mondo, diciamo nella "top 3", un grande che ha già vinto in carriera tutte le Coppe europee e non solo quelle... Temo la forza del loro collettivo in grado di far fronte a qualsiasi evenienza. E in particolare un giocatore di grande talento, un campione del mondo argentino:. Giuro che sono rimasto molto sorpreso quando l'anno scorso ho visto che non è stato confermato dalla Juventus. Un avversario molto difficile da contenere. Tecnico, estroso, sgusciante, imprevedibile".