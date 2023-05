Joséallenatore del Siviglia ha parlato ai microfoni della UEFA. Le sue parole in vista della gara di Europa League contro la Juventus."Mi piacciono le cose facili, dal mio arrivo ho cercato di non rendere le cose complicate ai giocatori. Mi piace che i giocatori siano felici in allenamento"."Questo club è abituato a giocare la Champions o l’Europa League negli ultimi 15-20 anni. Siamo passati dalla paura della retrocessione alla possibilità di vincere l’Europa League. Io provo solo a far pensare alla prossima partita e niente più"."Dopo lo United affrontiamo la Juventus, un’altra grande squadra. Immagino sarà qualcosa di simile. Raggiungere la finale sarebbe la cosa migliore mai fatta da parte mia nel calcio. Per questo club raggiungerla vorrebbe dire continuare il lavoro fatto negli anni scorsi. Quasi sempre hanno raggiunto la finale e spesso significava vincerla".