José Maria del Nido, vicepresidente del Siviglia, ha parlato ai microfoni di Canal Sur Radio verso la Juve. Le sue parole:"I tifosi sono contentissimi della possibilità di giocare la settima finale di UEFA Europa League. È il momento di divertirsi perché il sogno è tornato. Le persone sono davvero coinvolte, non vedono l’ora di giocare. I giocatori hanno sofferto molto per le conseguenze di questa stagione. Vogliono davvero che la palla rotoli e che noi possiamo goderci un match così bello e una competizione così bella. Abbiamo attraversato momenti molto brutti, abbiamo riconosciuto in molte occasioni che i momenti brutti sono stati il risultato delle cattive decisioni dei manager che gestiscono il Siviglia, ma è vero che gli stessi manager che avevano dato al Siviglia molti anni di gloria, hanno saputo nel mercato invernale prendere decisioni ambiziose per portare quattro giocatori che si stanno comportando ad alto livello. L’ultima decisione, di portare José Luis Mendilibar".