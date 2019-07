Si accende il mercato in Spagna. Il Barcellona ha messo gli occhi su Ben Yedder, attaccante del Siviglia. Il giocatore verrebbe a costare 50 milioni di mercato. In caso di partenza, il club andaluso avrebbe già individuato il sostituto. Si tratta di Moise Kean, chiuso nel reparto avanzato della Juventus. Monchi è rimasto colpito dalle qualità del baby talento nell'ultima stagione. Lo riporta il Mundo Deportivo. Ora la palla passa alla Vecchia Signora che dovrà valutare come muoversi e se privarsi del proprio gioiello.