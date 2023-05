Il direttore sportivo del Siviglia, Monchi, ha commentato gli episodi arbitrali nella partita contro la Juve e in particolare il fallo di Cuadrado: "Non è che lo dico io, si vede dalle immagini e si vede che è dentro l’area. Non è una giocata che entra in discussione. È un calcio dentro l’area e a meno che non abbiano cambiato il regolamento, che non credo, è un rigore. Purtroppo lo state vedendo, è dentro l’area e beh, purtroppo l’arbitro ha avuto difficoltà, ma l’arbitro del VAR doveva avvertito per rivederlo, ma non è stato così."