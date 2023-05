L'allenatore del Siviglia Mendilibar ha parlato così della sfida di Europa League contro la Juve nella conferenza stampa odierna.'Meglio arrivarci con una vittoria che con due sconfitte consecutive. Vogliamo raggiungere quota 44 punti e solo in quel momento penseremo all’Europa League. È meglio di trascorrere 2-3 giorni pensando ai fallimenti o ai punti che abbiamo in campionato. Nessuna competizione può essere esclusa, bisogna andare per gradi. Non si può pensare alla finale senza superare la semifinale, così come non si può pensare al settimo posto prima di raggiungere l’ottavo. La nostra idea è stata quella di competere per tutto e lo stiamo facendo un gradino alla volta. Non possiamo salire i gradini tre alla volta perché ci prenderemmo a schiaffi da soli'.