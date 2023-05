Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Siviglia Mendilibar ha lanciato la sfida alla Roma.'Lo puoi dare favorito per le sue sei coppe vinte perché spesso si guarda alla storia. Io dico 50% e 50%. Quando sono arrivato qui due mesi fa, la squadra era a due punti dalla retrocessione e nei quarti. Non ci siamo mai detti di voler abbandonare l'Europa League per concentrarci sul campionato perché è più grande la volontà di voler vincere. Ogni volta devi vincere la prossima partita. A parte il club, te lo chiede la gente per strada. Non basta loro arrivare in finale, si vuole vincerla'.