, allenatore del Siviglia, ha parlato così alla vigilia del match con la Juventus."Bono in campo? Domani vedrete sul campo, sicuramente il sogno e la speranza ci sono. Sono nuovo in tutto ciò. Sono responsabile di altri giocatori che invece non sono nuovi in certe partite. Sanno come affrontare la situazione. Sono molto emozionato per la partita di domani"."Sicuramente sono la tranquillità in ogni momento, sapersi affrontare minuto dopo minuto la partita. Non perdere la calma, la concentrazione. Non sarà la stessa cosa del Manchester, sarà un calcio diverso. A priori sicuramente non sono nella forma di altre partite. Ma stanno migliorando. Sono in semifinale di Europa League... Sanno affrontare queste competizioni"."Non è facile che ci siano tanti gol in partite del genere. Nelle ultime della Juve, anche se vincono, lo fanno con pochi gol di margine. Approfittano dei gol che hanno senza sbilanciarsi e andare a cercarne altri. Forse il rischio che abbiamo è questo. Magari dominiamo e poi approfittano, riuscendo a infilarsi. Cercheremo di affrontare queste insidie nella gara di domani"."Ci sarà qualche ritocco, so come stanno tutti. La squadra ce l'ho in mente, dipendeva anche tanto dall'allenamento di oggi per prendere le decisioni finali"."In questa parte della stagione non è facile stare tutti bene, c'è chi ha tante partite nella gambe, c'è chi ha giocato un Mondiale e può essere usurante. Sforzo fisico e mentale è stato importante, bisogna trattarsi bene per restare in forma fino alla fine. Mi sembra che stiano tutti bene, consapevoli di valere tanto quanto gli avversari di domani. Ocampos si allenerà e non dovrebbe avere problemi a giocare. Gli 11 di domani mi sono abbastanza chiari, a parte novità dell'ultimo minuto..."."Sono tranquillo, non sono nervoso. Sto affrontando gli allenamenti con tranquillità, non impazzisco dietro gli avversari. Penso alla tranquillità e al benessere dei giocatori. Sono fiducioso, sono convinto che anche qualsiasi squadra ci possa battere e che noi possiamo battere qualsiasi squadra. Juve compresa"."Tutta la squadra, sono bravi a livello difensivo. Cambiano modalità di gioco, le fasce, due-tre centrocampisti e non è difficile trovare dei vuoti e spazi di manovra. Certo, ci sono individualità, ma sottolineerei i centrali che hanno, buoni difensori""Al minuto 20 con il Manchester avrei sperato in un 2-0 e poi è finita 2-2. Vediamo..."."Sono al 100%"."I risultati sono quelli che sono, difficile dire il contrario. Fa piacere. Tutti parlano dopo i risultati e dopo le partite. Coi risultati raccolti sarebbe difficile essere delusi".