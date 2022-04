Cercato anche dalla Juve nel mercato di gennaio, Anthony Martial si è trasferito al Siviglia in prestito con diritto di riscatto ma non sta rendendo come il club si aspettava. Il francese gioca poco e la sua avventura non riesce a decollare. Gli spagnoli non sono contenti del suo rendimento, e a fine stagione è probabile un ritorno al Manchester United, come riportato da Calciomercato.com. Che il suo nome possa tornare di attualità in casa bianconera?