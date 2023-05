Erik, vecchia conoscenza anche del calcio italiano, ha parlato a Goal in vista della gara tra il suo Siviglia e la Juventus. Queste le sue parole:"Tutti gli avversari sono diversi tra loro. La Juventus è una grande squadra, una delle migliori in Italia e quindi sarà dura come lo è stato contro il Manchester United. Dovremo essere concentrati su ciò che dobbiamo fare"."Non credo alla negatività. In quel caso non stavamo andando bene e non eravamo in un buon momento, ma da allora siamo migliorati. Siamo arrivati a queste semifinali nelle migliori condizioni possibili. Siamo contenti, stiamo facendo bene e siamo più uniti che mai. Abbiamo sofferto molto quest’anno ed ora ci stiamo godendo questo momento"."Dobbiamo giocare una grande partita. Per andare in finale dovremo giocare ad un livello molto alto. Mi fido di questa squadra"."Non lo so, ma sia lui che tutti i miei compagni di squadra, stanno facendo un ottimo lavoro. Stanno facendo del loro meglio e quando tutti vanno nella stessa direzione e tutti puntano ad ottenere risultati, a vincere e a migliorare, le cose si fanno molto più facili. E’ quello che sta succedendo adesso, vogliamo chiudere la stagione nel miglior modo possibile e abbiamo un’ottima opportunità per farcela"."La verità è che ha fatto male subire un goal così negli istanti finali della gara. L’umore, soprattutto dopo il triplice fischio finale, non era dei migliori. Questo anche se in realtà il risultato non è stato malvagio e ci ha concesso di avere un’occasione da giocarci davanti ai nostri tifosi. Giocare in casa è un qualcosa si speciale e dobbiamo approfittarne"."Contro il Manchester lo stadio è stato pazzesco e già immagino come sarà contro la Juve. Non vedo l’ora che arrivi la partita. giochiamo davanti ai nostri tifosi e sappiamo che si aspettano molto da noi. La nostra gente sarà con noi come è successo contro il Manchester e sono sicuro che la squadra risponderà. Dobbiamo fare tutto nel migliore dei modi"."Tutti vogliono vincere questa competizione. Questo club vuole l’Europa League più di chiunque altro. I giocatori daranno tutto per regalare una gioia ai tifosi e per chiudere la stagione nel migliore dei modi. Ora pensiamo solo alla sfida con la Juve, speriamo di poter fare una grande partita".