In campo per un unico obiettivo: la finale di Budapest. A una settimana esatta dalla sfida all'Allianz Stadium, questa sera latorna ad affrontare ilnel penultimo atto dell', quello che decreterà l'avversaria di una tra Roma e Bayer Leverkusen nel big match in programma in Ungheria il 31 maggio. Si riparte dall'1-1 dell'andata firmato dai gol di Youssef En-Nesyri e Federico: ai bianconeri, quindi, servirà una vittoria per completare la "missione" in terra spagnola e conquistare una finale che, quest'anno più che mai, potrebbe letteralmente dare un senso a un'intera stagione. Fischio d'inizio al "Ramón Sánchez Pizjuán" alle 21.00.Bounou; Navas, Bade, Gudelj, Acuna; Rakitic, Fernando; Ocampos, O. Torres, Gil; En-Nesyri. All. MendilibarSzczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Iling; Di Maria, Kean. All. Allegri