"Il Siviglia ha vinto solo uno dei cinque precedenti contro la Juventus (2N, 2P) nelle competizioni europee (in casa nel dicembre 2015), gli andalusi potrebbero diventare la seconda formazione a eliminare i bianconeri in una semifinale nelle competizioni europee in questo secolo, dopo il Benfica nel 2013/14 sempre in Europa League (2-1 il punteggio totale).La Juventus ha vinto solo due delle ultime 17 trasferte contro squadre spagnole nella fase a eliminazione diretta nelle maggiori competizioni europee (3N, 12P) e mantenendo la porta inviolata solo in un’occasione in questo parziale (0-0 contro il Barcellona nel 2016/17).Il Siviglia non ha mai perso una doppia sfida a eliminazione diretta in Europa League quando ha giocato la gara di ritorno in casa, superando il turno in tutti i nove i casi, infatti ha vinto 24 delle ultime 27 partite interne nella competizione (2N,1P)".Dati riportati dal sito ufficiale della Juventus