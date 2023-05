Al Sanchez-Pizjuan la gara, ieri sera, è stata bella, vivace, divertente, ma poi non è finita come sperato. La Juve, in vantaggio con Vlahovic, perde 2-1 ai supplementari con il Siviglia e fallisce l'obiettivo finale di Europa League a Budapest. Ci hanno pensato Suso e Lamela a girare il senso della serata e a chiudere di fatto così una stagione folkloristica, come detto da Allegri, anche se sarebbe meglio dire... da incubo.Leggi le PAGELLE dei giornali nella gallery dedicata: tutti i voti.