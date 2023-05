Erikha parlato ai microfoni di Movistar TV dopo. Ecco il suo commento sulla vittoria: "Cosa posso chiedere di più? Incredibile, dal primo minuto, la gente, dobbiamo solo ringraziare. Abbiamo avuto un anno difficile all'inizio e guardate ora dove siamo... Molte cose mi sono passate per la mente, bei momenti, brutti momenti, un momento unico che mi ha lasciato euforico, ora siamo a un passo dalla Coppa ed è una grande opportunità. Questa è una notte che ricorderò per sempre. La mia famiglia è arrivata ieri da Buenos Aires e posso dare loro questa gioia, l'ho sognata ieri. Ci ho pensato tutto il tempo ed è successo. L'atmosfera? Cosa posso dire, incredibile, qualcosa di unico, non ci sono parole".