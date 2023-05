È il fischietto tedescoa fischiare l'inizio della semifinale di ritorno di Europa League tra. Di seguito la designazione completa:Siviglia-Juventus - giovedì 18 maggio, ore 21Arbitro: Danny Makkelie (NED)Assistenti: Hessel Steegstra (NED), Jan de Vries (NED)Quarto ufficiale: Srdjan Jovanović (SRB)VAR: Pol van Boekel (NED)AVAR: Rob Dieperink (NED)110' - Gudelj atterra Milik che chiede il rigore: arbitro e Var non intervengono105' - Ammonito Danilo57' - Ammonito Acuna per intervento fuori tempo su Cuadrado45' - Dopo la revisione del Var, Makkelie spiega ai giocatori di casa: "Era fuori area"45' - Proteste infuocate dei padroni di casa per un'entrata in area di Cuadrado su Torres. Per l'arbitro non c'è fallo. Interviene il Var, non c'è rigore!43' - Rischia Kean che, già ammonito, viene coinvolto in un alterco in mezzo al campo42' - GOL ANNULLATO A RABIOT, individuata posizione di fuorigioco di Locatelli sull'azione31' - Rischio di Fagioli che stoppa il pallone di petto, i padroni di casa dicono mano e protestano. Per l'arbitro non c'è nulla25' - Parata miracolosa di Szczesny sulla linea, la Goal Line gli dà ragione, il pallone non é entrato10' - Intervento imprudente di Kean su Gudelj, ammonito1' - Via al match!