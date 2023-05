Sorrisi e foto per il direttore Cherubini all’esterno dell’albergo pic.twitter.com/SkMbi5sL7Q — ilbianconero (@ilbianconerocom) May 18, 2023

Si riparte dall'1-1 dell'Allianz Stadium e da quel gol allo scadere di Federico Gatti che ha salvato la Juve una settimana fa. Questa sera, a Siviglia, i bianconeri sono chiamati a una grande notte europea con l'obiettivo chiaro di arrivare a Budapest eLo stadio sarà ovviamente sold out ed è prevista un'atmosfera da brividi al Ramón Sánchez-Pizjuán.Tutti gli aggiornamenti in vista del match, in programma alle 21, da Siviglia.14.00 - Parola ai tifosi: i commenti da Siviglia.Confermata la scelta di Kean in attacco mentre Gatti vince il ballottaggio con Alex Sandro. Di seguito la probabile formazione della Juve.Sorrisi e foto per Federico Cherubini prima di rientrare in albergo.La squadra è uscita dall'albergo per una passeggiata all'esterno.Allegri pronto alla sorpresa in attacco conSarà ancora 3-5-2, Gatti si candida alla maglia da titolare al posto di Alex Sandro. Sulle fasce, pronti Cuadrado e Kostic, sarà ancora panchina per Chiesa. In mezzo al campo, c'è Fagioli con Locatelli e Rabiot.9.30 - La rassegna stampa dei giornali spagnoli, sicuri che l'ambiente sarà un fattore positivo per i padroni di casa.