Juan, in conferenza stampa, parla così dei temi di Siviglia-Juve. Ecco le sue parole."L'atteggiamento da avere? Dobbiamo scendere in campo con quella voglia e determinazione avuta nel secondo tempo, cercare di essere alti, pressare alti, se lasciamo a loro il palleggio sarà molto più difficile. Questa cosa possiamo farla se il mister ci lascia""Siamo una grande squadra, con grande esperienza. Il Siviglia è un'ottima squadra, domani è come una finale. Credo che le due squadre vorranno lottare, veniamo con tutta la voglia e il desiderio di fare le cose buone, per ottenere questo grande obiettivo di andare in finale"."Sì, penso al trofeo. Mi è mancato un trofeo europeo, sono stato vicino, è una bellissima opportunità, per me, per i ragazzi, per la società. Raggiungere quest'obiettivo dopo un anno abbastanza difficile e penso che con la qualità che abbiamo dobbiamo scendere in campo con la determinazione di farci questo regalo"."Sì, sarebbe certamente bellissimo il trofeo. Ci sono state partite molto speciali, questa è una in più, cercherò con i miei compagni di fare risultato ed è il nostro obiettivo cercare di raggiungere questa finale, sperando che tuto vada bene"."Sono molto contento alla Juve, ho vissuto tanto tempo qui e niente, mi sento ancora con molta forza, la cosa più importante è la partita di domani, poi vedremo dopo"."Queste partite sono partite che ti alzano il livello, è una finale e noi dobbiamo cercare di scendere in campo e mettere quella voglia, determinazione, per affrontare la gara. E' una finale, la stiamo vivendo così, cerchiamo di scendere in campo e vincere"."L'ambiente qui si sente sempre, il tifo è il numero dodici della squadra. Stiamo concentrati sulla fase difensiva, l'abbiamo preparata bene e vogliamo contrastare, facciamo il calcio che proviamo sempre a fare e che stiamo facendo. Bisogna partire da una fase difensiva molto solida e provare a giocare".