Siviglia-Juventus sarà visibile in diretta tv su DAZN: per vedere la partita, tramite abbonamento, bisognerà scaricare l'app su un televisore compatibile, utilizzare dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV, o una console PlayStation e XBox o ancora un TIMVISION Box. L'alternativa per vedere Siviglia-Juventus in tv è Sky, che trasmetterà la sfida su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e sul canale numero 252 del satellite. Siviglia-Juventus, infine, sarà visibile anche in chiaro e gratis su TV8 (canale numero 8 del Digitale Terrestre o 5008 di Sky). La gara tra Siviglia e Juventus sarà inoltre visibile in diretta streaming su DAZN (scaricando l'app su pc, smartphone o tablet oppure accedendo al sito ufficiale), su Sky (tramite l'app SkyGo, riservata agli abbonati), gratis sul sito di TV8 o ancora su NOW.