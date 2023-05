Èil fischietto olandese Dannyil designato dall'Uefa per arbitrare Siviglia Juventus. Ad assisterlo i connazionali Steegstra e de Vries, al Var van Boekel, all'Avar Rob Dieperink e quarto uomo il serbo Jovanovic.Due i precedenti. Nel 2020/2021 la sconfitta della Juventus contro il Barcellona con tre gol annullati per fuorigioco a Morata. Nel 2019/2020 2 a 2 contro l'atletico Madrid.Durante le qualificazioni al Mondiale in Qatar, il gol fantasma non convalidato a Cristiano Ronaldo , errore che aveva portato alle scuse del direttore di gara.