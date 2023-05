Un ambiente di fuoco, una partita che si é accesa a fiammate, un finale con polemica. tensione altissima al "Sanchez Pizjuan" anche dopo il fischio finale della partita tra Siviglia e Juventus. Lato bianconero, ci sono state delle proteste per il lancio di oggetti in campo durante il match, tra cui un rotolo di carta igienica. Pronta la risposta di alcuni esponenti del club spagnolo: 'Proprio voi parlate di fair play?'. Animi accesi, dunque, che non accennano a spegnersi.