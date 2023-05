Al 64' di Siviglia-Juventus, Allegri ha operato un doppio cambio: dentro Vlahovic e Chiesa, fuori Kean e Di Maria. In particolare, a finire sotto i riflettori, la reazione del Fideo che non ha certo preso bene la sostituzione. Scuote la testa ripetutamente, a dire no, arrivato a bordocampo evita ogni saluto e contatto con Allegri.