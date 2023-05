I dubbi di formazione che Massimiliano Allegri si è portato fino al giorno della partita, stanno per essere sciolti definitivamente. La sorpresa in attacco è confermata, Kean verso un posto dal primo minuto con Milik e Vlahovic in panchina. In difesa, nel ballottaggio tra Gatti e Alex Sandro è avanti l'italiano. Sulle fasce, confermati Cuadrado e Kostic.PROBABILE FORMAZIONEJUVE (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Kean.