Il vice presidente delJosé Maríaha parlato alla stampa alla vigilia della semifinale di ritorno dicontro la. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da Marca: "Non c'è nervosismo, la squadra è coinvolta e consapevole. I giocatori sono molto entusiasti, così come i tifosi. È una grande serata per il Siviglia. Lo stadio sarà tutto esaurito".E sulla: "Sono i favoriti, ma in casa e con la nostra gente, per entusiasmo e perché nessuno li ama più di noi, so che ce la faremo. Mi fido della nostra squadra. Dobbiamo dare il 200% per poterci godere la finale. Tutti volevamo vincere all'andata, ma quando pareggi devi cercare il positivo nelle cose. Lo 0-1 è insidioso perché non sai come affrontarlo. Non abbiamo niente da perdere e dobbiamo giocare dal primo minuto con la tensione di dover vincere per essere in finale. So chi sono i nostri tifosi e l'inferno che si creerà qui".