L'esterno del Siviglia, Bryan Gil, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad: "C'è pressione, ma non vediamo l'ora di scendere in campo. Dobbiamo avere come esempio il match con lo United, anche se la Juventus è diversa. Bisogna avere fiducia. Non puoi aver paura di nessun rivale, specialmente di fronte alla tua gente. Rispetto sì."