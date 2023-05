L'ex Milan Suso è dovuto uscire dal campo intorno alla mezz'ora di gioco nella gara del Siviglia contro l'Espanyol. L'esterno spagnolo ha accusato un problema muscolare. In attesa degli accertamenti, è da considerare in dubbio per l'Europa League giovedì prossimo, quando la sua squadra sarà impegnata all'Allianz Stadium contro la JUve.