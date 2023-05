Loïc, difensore del Siviglia, ha parlato della sfida contro la Juventus ad As: "Non guardo molto la Serie A, ma club come la Juventus sono quasi completamente conosciuti senza guardare il campionato. Sono grandi giocatori, ma non abbiamo paura di loro. Abbiamo gli argomenti, sono 180 minuti e sappiamo che possiamo lasciare Torino con qualcosa di positivo. Pogba? E' un riferimento. Quando arrivi a Le Havre, vedi le foto dei migliori professionisti che hanno giocato lì. C'erano anche Mahrez, Ferland Mendy, Payet...È incredibile incontrare di nuovo giocatori di questo calibro. Credo che a un certo punto Paul sia stato il migliore. Poi si è trovato a un livello inferiore, probabilmente anche gli infortuni lo hanno condizionato. Ma quello che è certo è che è ancora uno dei migliori. Ed è a questo che dobbiamo attenerci".