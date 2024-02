L'INFORTUNIO

No me vengan con cargas legales y su p*ta madre, sin balón y por detrás le hacen un placaje a Morata y no es penalti. Surrealista.



De los pisotones del Sevilla no quiero ni hablar, tremendo circo han montado estos señores de La Liga. pic.twitter.com/tq51PDtG70 — Atletico Design ®

Brutto episodio che vede coinvolto l'ex attaccante della Juve, Alvaro, avvenuto durante le fasi di gioco del match di Liga tra Siviglia e Atletico Madrid, con lo spagnolo cheanzitempo. Il motivo è legato ad uno scontro di gioco avvenuto con Soumarè, con l'attaccante che si è accasciato al suolo.Colpo al ginocchio per Morata, per il quale è stato costretto l'intervento dello staff medico per trasportarlo fuori dal campo mentre usciva in lacrime disperato, come si può vedere dal seguente video.