L'ex giocatore della Juventus, Gianluca Vialli, sta combattendo da ormai molti anni contro la malattia causata dal tumore al pancreas. Negli ultimi giorni, le sue condizioni si sono aggravate tanto che ha dovuto rinunciare all'incarico da capo delegazione della nazionale italiana. Vialli, ricoverato a Londra, dove vive, ha ricevuto in giornata la visita della madre e del fratello che sono adesso tornati a Cremona dove abitano. Il popolo juventino ma in generale quello del calcio si sta unendo per sostenere Vialli in queste ore molto complicate per Gianluca.