Massimilianoha parlato anche a Pressing dopo il ko contro la Roma: "So solamente che la Juventus sta facendo un buon campionato in una situazione non facile. Dall'esterno si parla di tutti gli schemi e le robe, noi viviamo una situazione surreale, mai capitata nel calcio mondiale credo. Dopo ogni pareggio o sconfitta ci casca il mondo addosso. E invece i ragazzi devono stare sereni perché a parte il Napoli, i punti fatti sono 50 in una situazione non facile. Ci sono molti meriti della Juve, di ragazzi che stanno crescendo, si stanno fortificando. Poi abbiamo Europa League e Coppa Italia".