1









L'agente di Daniele Rugani Davide Torchia ha parlato delle condizioni del suo assistito dopo la positività al coronavirus: "Sta bene, in questi giorni dovrebbe terminare la sua quarantena. Dopo Pasqua sapremo se arriverà il via libera per uscire dalla sua camera e muoversi all'interno del J-Hotel dove si trova - ha detto Torchia a Radio Sportiva - Un paio di giorni dopo la partita ha avuto 37.4 di febbre, ma 24h dopo era già pronto per allenarsi. Poi non ha più avuto sintomi. La fortuna è stata quella di individuare subito il suo essere positivo asintomatico, in modo da non diffondere il contagio. La ripresa del campionato? Non tutti hanno gli stessi problemi, è giusto che ci sia qualche voce fuori dal coro. Come sperano di riaprire le fabbriche, spera di farlo anche il calcio. Una previsione ottimista e concreta è ripartire a fine maggio".