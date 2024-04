Juventus, rinnovi congelati: chi sarà il prossimo?



L'attesa di Rabiot



La situazione McKennie

Anche per questo, ecco, i rinnovi sono stati congelati. A partire dai più decisivi, come quelli di, proseguendo con quello magari più scontato: è il caso diNel mezzo, un po' di situazioni spinose: i tre portieri che scadono nel 2025, la proposta rifiutata da, l'idea di prolungare coned evitare che scatti la clausola dell'ingaggio maxi, fuori portata. Insomma: ce ne sono di cose da programmare. Non sono poche. Non sono banali.Un passo alla volta, magari in direzione Champions , e la Juve che da settimana prossima potrebbe tornare a programmare il futuro con più serenità. Vincere all'Olimpico, contro la Roma, vorrebbe dire raggiungere l'obiettivo prefissato da Allegri e dalla società. E pure sbloccare i nuovi accordi.Il primo potrebbe essere l'agente ha confermato che le parti sono vicine -, poi potrebbe toccare a uno tra Chiesa e Vlahovic, attesi da decisioni più nette e meno legate all'ingaggio proposto.deciderà solo alla fine. Il francese ha deciso di sciogliere prima una riserva più importante , ossia: se la volontà di continuare dovesse essere forte, allora ascolterebbe ancora la proposta bianconera. Ma Adrien vorrebbe aumentare il peso specifico della sua presenza in questa squadra. Tradotto: ingaggio superiore, ruolo di vice capitano acquisito, possibilità di vincere qualcosa di importante e quindi in sintonia con i piani futuri del club. Altrimenti, ascolterà volentieri altre proposte.ha già fatto sapere che non vuole rinnovare alle condizioni poste dalla. Il centrocampista americano vorrebbe alzare il suo ingaggio, fermo ora ae si è messo di fatto sul mercato. Contratto in scadenza nel 2025: sembra scontato, il suo addio.