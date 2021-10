Il direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, intervistato nella trasmissione radiofonica Tutti Convocati, ha parlato della situazione in casa Juventus:"Venne inventato il J Hotel per il ritiro della squadra vicino allo stadio. Non certamente per un ritiro come quello deciso da lunedì a sabato. La situazione è preoccupante per il non gioco. Allegri è legato alla Juventus da un contratto da una 70ina di milioni lordi per quattro anni, dubito fortemente che nella testa di Agnelli possa esserci l'idea di sostituire il tecnico livornese".