Nel prepartita di Milan-Torino, il CEO del, Giorgio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, toccando vari temi legati al mercato e alla crescita del club. Furlani ha sottolineato come il team dirigenziale, composto da lui stesso, Zlatan Ibrahimović, Geoffrey Moncada e Gerry Cardinale, stia lavorando in perfetta sintonia, un’intesa che si è ulteriormente rafforzata durante questa finestra di mercato. "Sta andando in modo eccezionale", ha affermato, aggiungendo che il Milan rimane vigile e pronto a cogliere eventuali opportunità fino al termine del mercato, pur non avendo particolari urgenze.Riguardo ai giocatori non convocati per la partita, Yacine Adli, Tommaso Pobega e Pierre Kalulu, Furlani ha confermato che i tre sono molto apprezzati e hanno attirato l'interesse di vari club. Tuttavia, ha lasciato aperta la porta a tutte le possibilità: "Se rimangono con noi siamo contenti, se vogliono nuove esperienze li accontenteremo". Le sue parole lasciano intendere che il Milan è aperto a considerare offerte, pur essendo soddisfatto di trattenere i giocatori se non dovessero arrivare proposte adeguate.