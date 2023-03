Come riporta Gazzetta,vorrebbe evitare di arrivare a una causa con la Juventus. «Effettivamente – spiega Ferrari, già dispensato dal giocatore dal segreto professionale – non è stato Paulo in prima battuta a richiedere il risarcimento, quanto il suo entourage. Ma io ero d’accordo». Per Ferrari la Juve e il giocatore nel 2021 avevano «un accordo su ogni elemento essenziale». Dalla durata (5 stagioni) al corrispettivo («retribuzione fissa di 9,2 milioni di euro, pari a 17,413 milioni lordi») fino ai premi: «retribuzione variabile di 9 premi pari a un massimo di 4,9 milioni di euro». Così fino al cambio della Juve. «Che in gennaio decide di puntare su Vlahovic e le due operazioni, secondo me, erano alternative ed incompatibili».