C'è da aspettarsi un Allegri più offensivo? Come racconta La Gazzetta dello Sport, "un Allegri che aggredisca e alleni un calcio più offensivo... questo potrebbero non averlo mai". Il tecnico è ormai destinato a cercare l’equilibrio, non lo spettacolo, per vincere le sue partite. Per il quotidiano, però, quello che tutta la Juve ha il diritto di chiedergli invece sono i progressi. "Più brillantezza offensiva, più occasioni, qualche vittoria serena contro avversari italiani non sono certo fenomenali. E magari un trofeo, ecco".