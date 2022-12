Come racconta La Stampa, esisteva un sistema agenti per far rientrare alcuni pagamenti in sospeso. Il quotidiano riporta alcuni esempi concreti: "Davide Lippi (non indagato), agente di Giorgio Chiellini ha un vecchio credito da 450 mila euro maturato all’epoca dell’affare che portò Spinazzola alla Roma".Cherubini lo dice adche non è per niente d’accordo e ribatte: "Nel concreto cosa ha fatto? Ha fatto una telefonata a Spinazzola!". Aggiungendo - sottolinea ancora il giornale -, con tono lapidario che "di Giorgio non aveva mai fatto un c…. Davide, le ultime due volte Giorgio l’ho fatto io".