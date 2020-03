Paul Pogba lascerà il Manchester United e tornerà alla Juventus. Momo Sissoko ne è sicuro e al Daily Mail spiega: "Penso che tornerà alla Juve, vista la situazione. Tutto fa pensare che lascerà lo United e l'Inghilterra e la Juve è un club che lui conosce, dove è amato e rispettato incondizionatamente. Juve favorita per la Champions League? Klopp ha detto la verità: non è un solo periodo a definire la forza di una squadra. La Juve ha giocatori unici. Penso che la finale migliore sia Liverpool-Juventus. Due club unici per mentalità, forza dei giocatori e storia calcistica. Sono stato abbastanza fortunato da giocare in entrambe le squadre. Hanno attacchi atomici, il Liverpool è più giovane e la Juve ha più esperienza. Parliamo di livelli altissimi".