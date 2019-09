Momo Sissoko, ex centrocampista della Juve, ha parlato a Juvenews: “Mi piace molto: hanno preso dei giocatori molto importanti ed hanno ritrovato un giocatore come Higuain che, dopo la stagione vissuta al Milan e al Chelsea, è rientrato alla grande. La Juve è molto forte!”.



EMRE CAN E MANDZUKIC - “Mi hanno sorpreso queste scelte perché sono due giocatori molto forti ma il calcio è anche questo, per i calciatori è sicuramente difficile da accettare ma dovranno farlo ed andare avanti”. FIORENTINA - “Praticamente è un derby. La Fiorentina ha comprato giocatori forti come Ribery e Boateng ed hanno tanti giovani molto promettenti. Al momento però credo non ci sia paragone perché la Juventus è una grandissima società ed è sicuramente la grande favorita. La società viola, con la nuova proprietà americana, potrà crescere, costruendo qualcosa di importante per il futuro, ora la Juve è strafavorita”.



RABIOT - “Rabiot lo conosco dai tempi nei quali giocava nelle giovanili del PSG ed ogni tanto veniva ad allenarsi con la prima squadra. E’ un talento! Non è comunque facile, dopo una stagione un po’ complicata come quella che ha vissuto l’anno scorso, arrivare in un grosso club come la Juventus formato da tanti campioni ed affermarsi subito in un campionato che è sicuramente diversa da quello francese. Sono convinto però che diventerà un titolare ed un giocatore chiave della Juventus di quest’anno e del futuro”.