L'ex centrocampista della Juve, Momo Sissoko, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a IlBiancoNero.com, dove ha parlato anche del ritorno di Paul Pogba in bianconero.



'Non è semplice tornare a giocare dove hai fatto bene. Sono convinto però che se ci metterà l'impegno e la giusta dedizione potrà dare un contributo fondamentale alla squadra'.