L'ex centrocampista della Juve, Momo Sissoko, ha commentato così il momento che sta vivendo Pogba nell'intervista rilasciata a IlBiancoNero.com.'E' stato un paio di anni con dei problemi fisici e ora anche i guai con il fratello non lo aiutano. E' un problema grave e non è facile da vivere, ma dico che non è finito e che il prossimo anno tornerà al suo livello originale'.