Intervistato in esclusiva da IlBiancoNero.com, l’ex centrocampista della Juve Momo Sissoko, ha commentato anche i brutti avvenimenti che stanno colpendo Paul Pogba e la sua famiglia.‘Non sono contento di quello che è accaduto. Non è il momento adatto per Paul, per la sua famiglia e per chiunque ami Pual Pogba. Spero che tutto si risolva nel migliore dei modi’.