In un'ampia intervista concessa ai microfoni di Fotballnews.24, l'ex centrocampista della Juve Momo Sissoko, ha rilasciato delle dichiarazioni su quello che sta vivendo il mondo bianconero in questo periodo, facendo riferimento anche al mercato di giugno.



'La Juventus è all’altezza di Real Madrid e Bayern Monaco, è una squadra importante che deve puntare su giocatori importanti. Ha preso Vlahovic, che secondo me è un grandissimo attaccante, ma non basta, servono altri giocatori all’altezza. Penso che durante il prossimo calciomercato la Juventus possa fare qualcosa di grande'.