Intervenuto ai microfoni de IlBianconero.com, l'ex centrocampista della Juve Momo Sissoko, ha parlato della rivoluzione bianconera, accostandola al progetto intrapreso dal Real Madrid.'Se dovessero arrivare offerte importanti allora è giusto cederli. La Juve deve puntare su giovani talenti per costruire il futuro, come sta facendo il Real Madrid. Loro non hanno aspettato che Kroos e Modric diventassero vecchi, ma hanno agito prima e la Juve deve fare esattamente la stessa cosa'.