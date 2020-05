Momo Sissoko, ex centrocampista della Juve, ha parlato a Radio Musica Television di alcuni temi legati alla Juve: "Higuain-River Plate? Il Pipita ha iniziato lì e penso che gli piacerebbe l'idea di ritornare in Argentina al fianco della famiglia, ma sono convinto che alla fine resterà nella Juventus, ha ancora tanto da dare. Buffon e Chiellini? Ho sempre avuto un buon rapporto con loro e personalmente è stato un onore giocare insieme a questi campioni, i quali ancora oggi dimostrano il loro immenso valore".



PJANIC PER ARTHUR O JORGINHO? - "Probabilmente non venderei Pjanic, è perfetto per il gioco della Juventus ed è un vero e proprio punto di riferimento per l'allenatore, qualora dovesse andare via lo sostituirei con Jorginho, sarebbe un grande innesto, inoltre conosce molto bene il gioco di Sarri, avendolo avuto sia al Napoli che al Chelsea".



SU OSIMHEN - "Ha tutte le capacità per diventare uno degli attaccanti più forti, sa giocare bene la palla e segna molto. Già dall'anno prossimo potrebbe imporsi in squadre di alto livello. Lo consiglierei alla Juventus, l'ho visto tante volte e potrebbe essere molto utile ai bianconeri".