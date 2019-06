Momo Sissoko ha parlato della Juventus ai microfoni di Sky Sport. Ecco le dichiarazioni dell’ex centrocampista bianconero, presente in Polonia per assistere al Mondiale Under 20.



'CON SARRI UNA JUVE DA CHAMPIONS' - “La Juve deve migliorarsi per vincere la Champions League. Ma adesso sono quasi pronti, vediamo il prossimo anno. Loro sono fortissimi e con Maurizio Sarri lo saranno ancora di più. So che ancora non ha firmato, ma l’arrivo di Sarri può portare davvero qualcosa in più. Saranno pronti per vincere la Champions”.