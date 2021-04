Momo Sissoko, ex mediano della Juventus, ha detto la sua sulla squadra bianconera sulle frequenze di Radio Kiss Kiss: "Se dovessi scegliere dove andare tra la Juventus di Pirlo e il Napoli di Gattuso? Per me sarebbe una scelta veramente difficile, ma il cuore mi dice i bianconeri, anche perché lì ci ho anche giocato. La Juventus è ancora in corsa per la Coppa Italia e la Champions League, per cui andrei cauto con i giudizi."

Il maliano ha militato nella Juve tra il 2008 e il 2011.