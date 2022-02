L'ex centrocampista di Juve e Liverpool, Momo Sissoko, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera di diversi temi riguardanti il mercato appena effettuato dalla Vecchia Signora, soffermandosi in particolar modo sull'arrivo di Denis Zakaria.



'​Sono soddisfatto del mercato che ha fatto la Juve, con due arrivi veramente importanti. Anche le cessioni non sono state da meno, ma gli innesti sono giocatori giovani e di qualità. Zakaria? E' un gran bel giocatore e spero che faccia bene come ha fatto in Germania. Ha tutte le qualità per farlo. Il campionato è ancora lungo, l'Inter è ancora avanti ma possono riuscire ad arrivare in alto'.