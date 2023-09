Intervenuto ai microfoni de IlBiancoNero.com, l'ex centrocampista della Juve Momo Sissoko ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla lotta scudetto."La Juve deve sempre lottare per lo scudetto, ma ci sono molte squadre forti. Napoli, Roma, Milan e Inter sono quelle più accredidate, ma la Juve ha tutte le carte in regola per vincerlo".