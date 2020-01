L'ex centrocampista, fra le altre, di Juve e Fiorentina ha deciso che il suo tempo sui campi di calcio fosse ormai finito. Il ritiro è stato annunciato dallo stesso Momo Sissoko nel corso della trasmissione Footissime, in onda su RMC. Il maliano, nel comunicare la sua decisione non è riuscito a trattenere le lacrime, in virtù di un passato interamente dedicato al calcio. Il classe '85 era stato alla Juve tra il 2008 e il 2011, quando decise di lasciare Torino per aggregarsi al Psg. Ultimi anni complicati per lui, in giro tra Messico, Cina e Francia dove ha militato rispettivamente nell'Atletico San Luis, nel Kitchee e nel Sochaux. La mancanza di una continuità evidentemente impossibile da trovare lo ha spinto a prendere la decisione: ​'Se sono qui stasera, è per dirti che è la fine per me, interrompo la mia carriera. È una decisione davvero difficile da prendere e da dire. Ancora una volta, sono davvero orgoglioso. Non è facile...'