Siamo alla vigilia della prima gara del girone di ritorno della Serie A, con la Juventus che riceverà domani alle 15 il Monza di Palladino, rivelatosi una sorpresa del campionato. Bianconeri che saranno chiamati ad ottenere 3 punti quasi imperativamente, considerata la situazione emergenziale di classifica scaturita dalla penalizzazione inflitta per il caso plusvalenze. Ad analizzare questo e altri temi è stato l’ex centrocampista della Vecchia Signora Momo, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in‘E’ una situazione un po' complicata per tutti. La realtà è che siamo in una situazione brutta ed è difficile parlarne ora. Vedere la Juve così è brutto’.‘I giocatori sono professionisti, ma. Spero che non pensino troppo a questo e riescano ad uscirne il prima possibile’.‘E’ una cosa. Manca molto, la distanza c’è ma può ancora accadere di tutto. Si potrebbe anche pensare di puntare all’Europa League, ma in questo momento bisogna solo pensare ad uscire da questo periodo complicato’.‘Io credo di si, ma ora c’è la Juve in mezzo a questa bufera e bisogna pensare solo a come uscirne’.‘No, io. Veniva dalla Fiorentina è, ma se la società ha investito su di lui significa che ha visto il potenziale giusto e lui ha tutto per esplodere’.